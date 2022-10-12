Киев, , 11:01 — REGNUM Представитель пресс-службы ГУР минобороны киевского режима Андрей Юсов не стал комментировать обнародованные ФСБ России данные о теракте на Крымском мосту.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видeo: «Спасатели работают на месте взрыва на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

Юсов проинформировал, что «комментировать их очередные заявления мы не будем». Его слова приводят киевские СМИ.

Ранее ФСБ России раскрыло подробную схему подготовки теракта на Крымском мосту, произошедшего рано утром 8 октября. Взрывчатка была закамуфлирована под строительную плёнку, общий вес составлял более 22 тонн. Груз совершил путешествие из Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию, Армению, а далее отправился в Россию. На пути он дважды менял сопроводительные документы.

Организатором преступления, по версии ФСБ, является глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.