Находка, Приморский край, 12 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Находке заключен под стражу подозреваемый в убийстве человека местный житель, сообщили в СУ СК РФ по Приморью.

ИА REGNUM Охотничье ружье

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5 октября рядом с улицей Береговая в Находке обнаружено тело мужчины с повреждениями в области головы. Личность установлена — в базе данных оказались его отпечатки пальцев. Информация о потерпевшем дала возможность установить его личные связи, образ жизни и контакты.

Через два дня после обнаружения тела по подозрению в совершении убийства был задержан 48-летний мужчина. Несмотря на отрицание вины, совокупность доказательств, в том числе показаний свидетелей и проверки показаний на месте, не оставили сомнений о его причастности к смерти потерпевшего.

По версии следствия, в сентябре фигурант обманным путём заманил потерпевшего в безлюдное место на пляже и выстрелили из огнестрельного оружия ему в голову. Мотивом убийства стала ревность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.