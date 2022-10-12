Москва, , 11:00 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает выделение средств на восстановление прав обманутых дольщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил директор департамента Минстроя РФ Сергей Баринов на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Советская застройка – доминирует © Николай Чеканов

«23,4 млрд рублей на восстановление прав обмахнутых дольщиков», — сказал он.

В проект федерального бюджета на трехлетку также заложены деньги на программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.

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