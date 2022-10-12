Москва, 12 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает выделение средств на восстановление прав обманутых дольщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил директор департамента Минстроя РФ Сергей Баринов на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Николай Чеканов Советская застройка – доминирует

«23,4 млрд рублей на восстановление прав обмахнутых дольщиков», — сказал он.

В проект федерального бюджета на трехлетку также заложены деньги на программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.