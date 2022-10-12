Луганск, 12 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 киевских боевиков. Об этом 12 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Lug-info.com ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли восемь бронетранспортёров, один танк, четыре беспилотника, две долговременные огневые точки и 12 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования киевского террористического режима вновь обстреляли Киевский район Донецка.