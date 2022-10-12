Москва, 12 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Экономика Германии будет переориентироваться на возобновляемые источники энергии и производства с низким энергопотреблением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Экономика Германии была построена на низкомаржинальном производстве и за счёт дешевого российского сырья. Даже незначительное повышение инфляции могло спровоцировать банкротство предприятий, — сказал он. — В последнее время Германия столкнулась с беспрецедентным уровнем промышленной инфляции (свыше 40%). Очевидно, при достаточно длительном периоде высоких цен на энергоносители любое производство становится убыточным. Так как ситуация с доступностью природного газа не улучшается и, скорее всего, будет ухудшаться в среднесрочной перспективе, количество банкротств в Германии будет увеличиваться. Основная масса производств будет перенесена в страны с дешевыми ресурсами. Макроэкономические показатели существенно ухудшатся, и масштабы этих ухудшений сложно спрогнозировать. Но, вероятно, уже можно говорить об экономической катастрофе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ уверены, что Германия сможет перезимовать в условиях энергетического дефицита.