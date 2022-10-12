Москва, , 10:59 — REGNUM Ангола намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере космоса, заявил министр связи этой страны Мариу Оливейра.

Сергей Лавров во время визита в Анголу Mid.ru

«Были подписаны соглашения, и в рамках этих соглашений мы не только планируем запуск спутника, но и ряд других задач, например, обучение специалистов — у нас огромное количество студентов, которые обучаются в данной сфере в России», — заявил он РИА Новости.

Он добавил, что Ангола намерена и в дальнейшем работать над развитием этого сотрудничества, в частности в мирных целях.