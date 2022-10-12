Москва, , 10:59 — REGNUM В Москве до конца недели продержится высокое давление, и снижение прогнозируется лишь с 17 октября. Об этом заявил RT заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков.

Теплая осень в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня 752 мм рт. ст., завтра 754 мм рт. ст., в пятницу-субботу 753 мм рт. ст., а в воскресенье 750 мм рт. ст. Ветер будет северным, северо-западным. В пятницу будет подворачивать на юго-западный, а в понедельник на более южный», — сказал Цыганков.

По его словам, осадков до 16 октября не ожидается: «Ночные температуры где-то от 0…+5 °С. При прояснениях по области в низких местах могут быть небольшие заморозки — 1…-2 °С. Дневные температуры в пределах +7…+9 °С. В субботу и воскресенье «вилка» побольше, прогнозируется +7…+12 °С».