Москва, , 10:57 — REGNUM В проект федерального бюджета на 2023−2025 годы заложены деньги на программу обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил директор департамента Минстроя РФ Сергей Баринов на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

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По его словам, всего в части Минстроя РФ в проекте федерального бюджета предусмотрено 662 млрд рублей. В том числе 2023 году — 314,3 млрд, в 2024 — 285,5 млрд рублей, в 2025 — 62,3. Баринов пояснил, что снижение в 2025 году связано с резервированием средств.

Из них по государственной программе «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 573,8 млрд рублей. В том числе, в 2023 году — 257,3 млрд, в 2024 — 255,3, в 2025 — 61, 2 млрд рублей. Это чисто расходы Минстроя, добавил он.