Париж, 12 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо призывает центральные банки координировать свою денежно-кредитную политику, сообщает Le Figaro.

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«Должна быть взаимная предсказуемость политики. Мы достигнем самого близкого решения о сотрудничестве, если избежим крупных сюрпризов между лицами, принимающими политические решения», — заявил управляющий Банком Франции во время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что Европейский центральный банк должен прийти «до конца этого года» к так называемым «нейтральным» процентным ставкам, то есть таким, которые не будут стимулировать или замедлять экономику.

Совет управляющих Европейского центрального банка на своем сентябрьском заседании решил, что текущий экономический спад не приведет к достаточному снижению инфляции, что привело к историческому повышению на 0,75 пункта трех ключевых ставок, чтобы охладить экономику в надежде на замедление роста цен. Инфляция в еврозоне достигла 10% за год в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции объявляет, что оно вводит приказ участникам забастовки о возобновлении работы на нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobil в Гравеншон-Порт-Жером.