Тулун, Иркутская область, , 10:56 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 12 октября сообщает подробности серьёзной аварии в Тулуне, где пострадали трое детей. Дорожный инцидент произошел накануне утром на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе моста через реку Ия.

ДТП в Тулуне МВД

По предварительным данным установлено, что 39-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Passo допустила столкновение с впереди движущейся иномаркой Тойота Королла. От удара седан отбросило вперед, где еще столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП, в медицинское учреждение были доставлены трое мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет, которые являлись пассажирами Toyota Passo.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 9 октября на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 6 человек погибли, 49 человек получили травмы различной степени тяжести,

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