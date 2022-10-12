Москва, 12 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Компания «ЮОП», которая является частью американской военно-промышленной корпорации Honeywell International Inc., за 2021 год указала выручку более 1 млрд рублей, и при этом заняла своей материнской компании 2,3 млрд рублей. По имеющимся данным, деньги производителю двигателей для танков Abrams были переданы в формате займа, срок возвращения которого в апреле 2022 года российское юрлицо продлило с пяти до 50 лет, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из видео «Производство Honeywell в Липецке» пользователя Восток-Сервис Производство Honeywell в Липецке

Детали этой сделки ООО «ЮОП» с военно-промышленной корпорацией США — Honeywell International Inc. стали известны в ходе рассмотрения судебного иска, поданного «Росбанком» на сумму 2,2 млрд рублей. После начала специальной военной операции РФ на территории б. УССР компании-владельцы «ЮОП», базирующиеся в Великобритании, свернули свою деятельность.

За 2021 год компания «ЮОП» получила выручку 1 084 147 000 рублей, в 2020 году этот показатель составлял 1 023 084 000 рублей, в 2019 году — более 932 млн рублей. То есть только за три года юрлицо выручило порядка 3 млрд рублей. ООО работает на российском рынке с января 2009 года, то есть более 13 лет.

Директором «ЮОП» с августа 2022 года является Ирина Романова, которая также руководит и другим активом Honeywell в России — липецким ООО «Систем Сенсор Технологии». Последнее за 2021 год получило 1,6 млрд рублей выручки, в 2020 году — 1,16 млрд рублей.

По данным из материалов суда, в 2021 году «ЮОП» оформляет своей материнской компании заём под весьма низкий для российского рынка процент — всего 3,37%, и передаёт Honeywell International Inc. 2,3 млрд рублей на пять лет, но уже в апреле 2022 года (после заявлений о прекращении деятельности владельцев в РФ) она увеличивает срок до 50 лет. При этом возврат долга и процентов должен быть одновременным, не помесячно. «Росбанк», который сегодня пытается взыскать с ООО «ЮОП» 2,2 млрд рублей долга по кредиту, заподозрил в этой схеме фактическое дарение и попытку перевести все «ликвидные активы за границу».

Подробности истории в материале В России работают активы военно-промышленной корпорации США?