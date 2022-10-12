Суздаль, Владимирская область, 12 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Четыре новых автобуса закупят для осуществления регулярных трансферов туристов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и обратно, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе администрации региона.

Алиса Агранат ИА REGNUM Покровский монастырь Суздаль ул. Покровская, 76

Город-заповедник Суздаль сейчас удобен для «автотуристов». Однако, те гости, кто добирается через Владимир по железной дороге или междугородним автобусом, испытывают определённые трудности с трансфером. Для решения этой проблемы решено выделить Суздальскому району дотацию из средств федерального гранта, который Владимирская область получила за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.

«Туризм одно из приоритетных направлений развития нашего региона. На него можно и нужно делать ставку: отрасль существенно влияет на другие сферы — досугово-развлекательную, общепит, перевозки. Это то, что на поверхности. Но есть ещё и качество городской среды турцентров, уровень инфраструктуры, в том числе социальной. То, что важно и гостям, и постоянным жителям территорий. Во Владимирской области потенциал туристической сферы далеко не раскрыт, и нам необходимо приложить все усилия, чтобы это исправить», — считает глава региона.

На закупку четырёх туристических автобусов с общим количество более 150 мест направлено 40 млн рублей.

В 2024 году Суздаль отметит 1000-оетие со дня основания.