Для развития туризма во владимирском Суздале закупят новые автобусы
Суздаль, Владимирская область, 12 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Четыре новых автобуса закупят для осуществления регулярных трансферов туристов с железнодорожного вокзала во Владимире до Суздаля и обратно, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе администрации региона.
Город-заповедник Суздаль сейчас удобен для «автотуристов». Однако, те гости, кто добирается через Владимир по железной дороге или междугородним автобусом, испытывают определённые трудности с трансфером. Для решения этой проблемы решено выделить Суздальскому району дотацию из средств федерального гранта, который Владимирская область получила за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.
На закупку четырёх туристических автобусов с общим количество более 150 мест направлено 40 млн рублей.
В 2024 году Суздаль отметит 1000-оетие со дня основания.