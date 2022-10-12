Лос-Анджелес, США, 12 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сидни Суини исполнит главную роль в ремейке фантастического фильма «Барбарелла»1968 года. Об этом 12 октября сообщает журнал Variety.

Цитата из видеоинтервью Сидни Суини

Источник издания отмечает, что проект картины находится на ранней стадии реализации, пока фильм не имеет ни названия, ни сценария, ни продюсеров. Суини разместила пост на своей странице в соцсети, в котором намекнула, что участвует в проекте. Она опубликовала постеры к оригинальной «Барбарелле», сопроводив публикацию словами «Время спасать вселенную».

Напомним, оригинальный фильм «Барбарелла» снял режиссёр Роже Вадим на основе комиксов Жана-Клода Фореста, главную роль в нём исполнила Джейн Фонда. кроме неё в картине снялись Джон Филлип Лоу, Анита Палленберг, Дэвид Хеммингс и другие известные актёры.