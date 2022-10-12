Улан-Удэ, , 10:53 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о резком похолодании и осадках. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации Бурятского гидрометцентра, 13 октября днём в регионе ожидается мокрый снег, местами сильный. Ветер усилится до 15-17 метров в секунду, а дневная температура понизится на 7-10 градусов.

«Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах местами гололедица, снежные накаты, заносы», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали водителей быть предельно осторожными, по возможности совсем отказаться от дальних поездок.