Москва, , 10:53 — REGNUM На сегодняшний день показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям в России лучше, чем прогнозные. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В операционной Первого инвазивного центра сердечно-сосудистой хирургии © ЗАО «НИПК «Электрон»

«По сердечно-сосудистым заболеваниям показатели лучше, чем прогнозные. По вопросу недостижения показателя даже нет опасений — показатели общей смертности на уровне ниже 2019 года, до пандемии, несмотря на то, что пандемия не отступила», — сказал Мурашко.

По его словам, министерство настаивает, чтобы население было привержено ревакцинации: «Высокий риск осложнений после перенесённой инфекции именно для сердечно-сосудистой системы. Но показатель по данной сфере будет лучше прогнозного — минимум на 10%».

Мурашко также отметил, что в последние два года идёт позитивная динамика по снижению смертности от онкологии, «и показатель тоже точно будет лучше, чем по прогнозам».