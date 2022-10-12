Решетников: ожидание дефицита сказалось на ценах на товарных рынках
Москва, 12 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Высокая волатильность и высокие уровни цен на товарных рынках сохраняются из-за опасений дефицита предложения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
«Несмотря на умеренное снижение в сентябре, цены на природный газ и уголь остаются рекордно высокими после сокращения поставок из России. Более того, в дальнейшем сокращение поставок не сможет компенсироваться импортом СПГ из США и других стран», — сказал министр.
По его словам, цены на нефть также существенно выше, чем в 2021 году.
«Высокая стоимость энергоносителей поддерживает цены удобрений. А цены на продовольствие, несмотря на стабилизацию в последние месяцы, превышают уровень 2019−2020 годов более чем на 40%. На черные и цветные металлы в мире цены снижаются, что также может быть первым признаком замедления мировой экономики», — пояснил Решетников.