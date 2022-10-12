Москва, 12 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Высокая волатильность и высокие уровни цен на товарных рынках сохраняются из-за опасений дефицита предложения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Несмотря на умеренное снижение в сентябре, цены на природный газ и уголь остаются рекордно высокими после сокращения поставок из России. Более того, в дальнейшем сокращение поставок не сможет компенсироваться импортом СПГ из США и других стран», — сказал министр.

По его словам, цены на нефть также существенно выше, чем в 2021 году.

«Высокая стоимость энергоносителей поддерживает цены удобрений. А цены на продовольствие, несмотря на стабилизацию в последние месяцы, превышают уровень 2019−2020 годов более чем на 40%. На черные и цветные металлы в мире цены снижаются, что также может быть первым признаком замедления мировой экономики», — пояснил Решетников.