Донецк, 12 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима вновь обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны бандеровцев был произведён в 10:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, являются ложью.