Астана, 12 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Астана и Москва сотрудничают в военной сфере в рамках взятых обязательств, заявил министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные силы Казахстана

«На сегодняшний день никаких проблем у нас нет. Все в рамках договорных обязательств», — сказал министр в разговоре с журналистами.

Он добавил, что все вопросы в военной сфере между двумя странами уже отработаны, стороны не планируют подписания новых соглашений.