Чита, , 10:50 — REGNUM С 1 ноября в Чите повышается стоимость проезда на горэлектротранспорте, сообщает 12 октября телеграм-канал городской мэрии. Тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в размере 30 рублей (льготный проезд — 15 рублей).

Транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для держателей Транспортной карты по 31 декабря 2022 года действует акция по предоставлению скидки на проезд и провоз багажа. Участниками акции являются пассажиры, которые оплачивают проезд и провоз багажа в городском электротранспорте и автобусе Транспортной картой. Стоимость тарифа на услугу по подключению микропроцессорной пластиковой карты к транспортной системе «Электронный проездной-Чита» составляет 100 рублей. Реализация данных карт проходит через кондуктора за наличный расчет.

Также с 1 ноября 2022 года устанавливается тариф на услуги по перевозке пассажиров и багажа на муниципальном автобусном маршруте №5 сообщением «Вокзал — Ивановка» в размере 38 рублей (льготный проезд 19 рублей) за наличный и безналичный расчёт.

На данном маршруте предоставляется 50% скидка со стоимости проезда гражданам, имеющим право на льготу в соответствии с Законом Забайкальского края от 30.04.2015 года № 1165-33К «О льготном проезде на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан на территории Забайкальского края».

Как сообщало ИА REGNUM, тариф за проезд в читинских маршрутках был увеличен в середине февраля 2022 года. К примеру, стоимость проезда на маршруте № 35 повысилась до 35 рублей. А проезд на 121-м автобусе стал стоить 50 рублей. До такого же уровня поднялась стоимость проезда на маршруте №1.

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