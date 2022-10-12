Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Петербурге задержали инженера, который, по данным следствия, в одной из социальных сетей призывал к насилию и убийству лиц, выделенных по признаку расы и национальной принадлежности, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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В поле зрения правоохранительных органов 41-летний инженер одной из строительных компаний попал вскоре после того, как 5 июля текущего года опубликовал в одной из групп социальной сети пост. Из него следовало, что группа лиц, выделенных по признаку расы и национальной принадлежности, должна подвергнуться насилию и убийству.

«11 октября сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления по месту жительства злоумышленник задержан», — добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Добавим, в случае, если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.