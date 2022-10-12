Лондон, , 10:56 — REGNUM Конфликт между Москвой и Киевом остаётся в прежних рамках даже с учётом ракетных ударов ВС РФ, полагает руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

По его словам, атаки на объекты, расположенные на подконтрольной Киеву территории, были эскалацией с точки зрения возвращения к тактике точечных ударов по национальной инфраструктуре. Однако это не эскалация с точки зрения используемых типов вооружений.

«Таким образом, конфликт продолжает оставаться в тех рамках, в каких он был ранее», — сказал Флеминг во время выступления в лондонском Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Флеминг также заявил, что отсутствуют признаки подготовки России к применению тактического ядерного оружия на территории б. УССР.

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