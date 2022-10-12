Лондон, 12 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Конфликт между Москвой и Киевом остаётся в прежних рамках даже с учётом ракетных ударов ВС РФ, полагает руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По его словам, атаки на объекты, расположенные на подконтрольной Киеву территории, были эскалацией с точки зрения возвращения к тактике точечных ударов по национальной инфраструктуре. Однако это не эскалация с точки зрения используемых типов вооружений.

«Таким образом, конфликт продолжает оставаться в тех рамках, в каких он был ранее», — сказал Флеминг во время выступления в лондонском Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Флеминг также заявил, что отсутствуют признаки подготовки России к применению тактического ядерного оружия на территории б. УССР.

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