Москва, , 10:48 — REGNUM Законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в специальной военной операции внесли в Госдуму парламентарии разных фракций в том числе от «Единой России» во главе с Александром Жуковым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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С принятием закона индивидуальные предприниматели и юрлица смогут передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

«Законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки», — отметил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

При мобилизации бизнесменам будет предоставляться семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.

Сейчас закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.

Новый подход исключает необходимость осуществления мобилизованными гражданами экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняет возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности, а также исключает наступление неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан.

В то же время в Госдуме считают, что на период призыва индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые должны освобождаться от уплаты налогов и других обязательных платежей, для малых и средних предприятий (МСП) необходимо расширить льготы по кредитам и страховым взносам.

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