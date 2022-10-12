Пхеньян, 12 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В КНДР представили мозаичную фреску с изображением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает северокорейские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что фреска была установлена на территории Рёнпхоского тепличного хозяйства, строительство которого было завершено 10 октября.

На фреске северокорейский лидер изображен кидающим лопатой землю на церемонии, посвященной началу строительства тепличного хозяйства.

Известно, что это первая фреска посвященная Ким Чен Ыну. Ранее в стране были возведены мозаичные фрески с изображением бывших лидеров страны Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

«Поскольку прошло около десяти лет с момента вступления Ким Чен Ына в должность, похоже, эта фреска показывает, что Ким поднялся до уровня своего деда и отца», — сказал глава Университета северокорейских исследований Ян Мун Чжин.