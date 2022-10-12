Москва, 12 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Центральный банк РФ будет поддерживать курс в районе 62-65 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Текущее соотношение рубль/доллар — результат интервенций ЦБ РФ на валютном рынке, а также последствие санкций. В связи с тем, что правительством решено взять четкий курс на дедолларизацию, укрепление доллара вряд ли произойдёт, — сказала Скрыль. — С другой стороны, верно отмечено, что сильный рубль невыгоден бюджету по причине потери части доходов от экспорта. Как следствие, это не позволит увеличить выплаты бюджетникам, социальные выплаты и финансирование стимулирующих мер для бизнеса. В ближайшее время регулятор будет поддерживать курс в районе 62-65 рублей за доллар, хотя данное значение меньше, чем было заложено в проекте бюджета на 2022 и 2023 годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ бизнес и частные инвесторы могут начать активно распродавать свои активы в долларах и евро.