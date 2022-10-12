Москва, 12 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, являются ложью, заявила 12 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это что-то совершенно нелогичное. Нельзя, с одной стороны, поставлять вооружения одной конфликтующей стороне при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией и не намерен отправлять американские войска на территорию б. УССР. Однако он также заявил, что первые комплексы NASAMS будут переданы киевскому режиму в «самом ближайшем будущем».