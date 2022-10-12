Лондон, 12 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Дополнительный налог на сверхприбыли обязало с 2023 года выплачивать низкоуглеродных производителей электроэнергии правительство Великобритании. Об этом 12 октября сообщает газета Financial Times.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

Уточняется, что такой налог необходимо будет платить со сверхвысоких доходов, которые будут получены благодаря «непредвиденной ситуации». При этом отмечается, что в эту категорию попадают доходы энергетических компаний от высоких оптовых цен на электроэнергию, которые подскочили из-за антироссийских санкций Запада.

Также указывается, что британские власти решили ввести такой налог, так как не смогли договориться с компаниями так называемого «зелёного» сектора энергетики страны о заключении контрактов сроком на 15 лет на поставки энергоносителей по фиксированным ценам.

Кроме того, добавляется, что в существующем варианте новый закон затронет энергетические компании в Англии и Уэльсе, однако представители британского правительства «поддерживают связь с Эдинбургом, чтобы распространить эту практику и на Шотландию», так как именно там находится большая часть ветряных электростанций Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» («БГ»), являющаяся главным распределителем природного голубого топлива Болгарии, запланировала цену на газ на ноябрь 2022 года в размере 166,14 левов ($83) за мегаватт-час.