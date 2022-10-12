Москва, 12 октября 2022, 10:44 — REGNUM В настоящее время мировая экономика находится под серьёзным давлением, инфляция и энергетический кризис вынуждают центробанки многих стран повышать ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
«Это в среднесрочной перспективе вполне может привести к экономическому спаду и рецессии, — сказал он. — Период рецессии может занять два-три года, и выход из нее будет зависеть от экономических и финансовых мер, предпринятых финансовыми властями для решения этой проблемы. В наибольшей степени пострадают страны с развивающейся экономикой и страны, у которых небольшие финансовые резервы. Данная рецессия отбросит мировую экономику на много лет назад в плане развития. Она может откатиться на уровень начала «нулевых», и небогатым странам будет сложно выходить из данной ситуации».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что рецессия в экономике Америки возможна.
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