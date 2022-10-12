Екатеринбург, 12 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Директора школ Екатеринбурга и их заместители получат бронь от мобилизации. Об этом журналистам сообщил глава городского департамента образования Константин Шевченко.

(сс) Alexas Fotos Учитель

По словам чиновника, бронь также могут получить учителя, если их включат в списки, переданные в военкомат. При этом каждая школа самостоятельно составляет такие списки мужчин-учителей. Точное число получивших отсрочку подобным образом неизвестно.

«Для нас это важный вопрос, так как в образовании недостаточно мужчин и все-таки они должны быть в сфере», — подчеркнул Константин Шевченко.

Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.