Нью-Йорк, США, 12 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом12 октября сообщили в пресс-службе команды.

(сс) V Manninen Логотип хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс»

В первом периоде Кравцов получил повреждение в столкновении с защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктором Хедманом. Российский форвард не смог продолжить встречу.

Кравцов успел провести всего две смены, проведя на льду 1 минуту 28 секунд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1.