Москва, , 10:41 — REGNUM В Еврозоне инфляция продолжает разгоняться и в сентябре 2022 года уже достигла 10%, несмотря на предпринимаемые ими монетарные меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Максим Решетников Economy.gov.ru

«На фоне раскручивания инфляции в развитых странах денежно-кредитная политика продолжает ужесточаться. Отмечу, что фактически мы видим завершение суперцикла низких ставок, когда были накоплены огромные корпоративные и бюджетные долги без расходов на обслуживание. Поэтому увеличение расходов на обслуживание в условиях замедляющихся экономик может повысить риски финансовой стабильности», — сказал министр.

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