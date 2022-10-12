Первоуральск, Свердловская область, , 10:47 — REGNUM Первоуральск стал первым городом Свердловской области, где официально ввели льготы для семей мобилизованных. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь жители Первоуральска, чьи родственники подверглись мобилизации, не будут оплачивать школьное питание и услуги детского сада. Подобные льготы уже предоставлены беженцам с территории б. УССР.

Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о льготах для мобилизованных. В том числе об отмене пеней для семей с коммунальными задолженностями.