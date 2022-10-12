Первоуральск, Свердловская область, 12 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Первоуральск стал первым городом Свердловской области, где официально ввели льготы для семей мобилизованных. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Теперь жители Первоуральска, чьи родственники подверглись мобилизации, не будут оплачивать школьное питание и услуги детского сада. Подобные льготы уже предоставлены беженцам с территории б. УССР.

Напомним, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о льготах для мобилизованных. В том числе об отмене пеней для семей с коммунальными задолженностями.