с. Знаменка, 12 октября 2022, 10:40 — REGNUM Прокуратура Жигаловского района Иркутской области по итогам проверки исполнения законодательства в сфере муниципальной собственности понудила поставить на государственный учет поставлено бесхозяйное здание больницы в с. Знаменка Жигаловского района, сообщает 12 октября телеграм-канал областной прокуратуры.
В ходе надзорных мероприятий в с. Знаменка Жигаловского района выявлен бесхозяйный объект — незавершенное строительством здание больницы, которое самовольно использовалось предпринимателем для осуществления деятельности. По сведениям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сведения об объекте недвижимости отсутствовали, при этом он был расположен на землях населенных пунктов, но земельный участок не образовывался.
В связи с этим прокуратура района в суд направила административное исковое заявление о возложении на местную администрацию обязанности обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о постановке на учет бесхозяйного объекта недвижимости.
Жигаловский районный суд требования прокуратуры полностью удовлетворил. После вмешательства прокуратуры здание больницы поставлено на учет в Росреестре в качестве бесхозяйного. Кроме того, предприниматель самостоятельно прекратил использование здания больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что бывшего директора МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супругу, а также знакомого признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере: установлено, что они вступили в сговор с целью хищения денег муниципального предприятия, а также города Иркутска.
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