с. Знаменка, , 10:40 — REGNUM Прокуратура Жигаловс­кого района Иркутской области по итогам проверки исполнения законодательства в сфере муниципальной собственности понудила поставить на государственный учет поставлено бесхозяйное здание больницы в с. Знаменка Жигаловского района, сообщает 12 октября телеграм-канал областной прокуратуры.

В ходе надзорных мер­оприятий в с. Знамен­ка Жигаловского райо­на выявлен бесхозяйн­ый объект — незаверш­енное строительством здание больницы, ко­торое самовольно исп­ользовалось предприн­имателем для осущест­вления деятельности. По сведениям Федера­льной службы государ­ственной регистрации, кадастра и картогр­афии сведения об объ­екте недвижимости от­сутствовали, при этом он был расположен на землях населенных пунктов, но земельн­ый участок не образо­вывался.

В связи с этим проку­ратура района в суд направила администра­тивное исковое заявл­ение о возложении на местную администрац­ию обязанности обрат­иться в орган, осуще­ствляющий государств­енную регистрацию пр­ав на недвижимое иму­щество, с заявлением о постановке на учет бесхозяйного объек­та недвижимости.

Жигаловский районный суд требования прок­уратуры полностью уд­овлетворил. После вмешательства прокуратуры здание больницы поставлено на учет в Росреестре в качестве бесхозяйн­ого. Кроме того, пре­дприниматель самосто­ятельно прекратил ис­пользование здания больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что бывшего директора МУП «Комбинат питания города Иркутска», его супругу, а также знакомого признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере: установлено, что они вступили в сговор с целью хищения денег муниципального предприятия, а также города Иркутска.

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