Ярославль, , 11:25 — REGNUM Стоимость обновления автобусного парка в Ярославле составит 9 млрд 581 миллион рублей. Такую оценку даёт ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» («Росавтотранс») Минтранса России. Сведения об этом содержатся в ответе Минтранса на письмо Ярославского обкома КПРФ.

Новый автобус в Ярославле yarregion.ru

По оценкам «Росавтотранса» из 748 автобусов в Ярославле замены требуют 637. Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что для работы в Ярославле на маршрутах общественного транспорта планируется закупить около 700 новых автобусов. В своём ответе Минтранс и подведомственный ему «Росавтотранс» открывают новые подробности планируемой замены.

В министерстве говорят о необходимости обновления подвижного состава, средний возраст которого в Ярославской городской агломерации составляет 8,2 года. Общий износ ярославских автобусов составляет 85,2%.

Приводятся в письме и конкретные потребности в замене. Необходимо закупить 19 автобусов особо большого класса, 196 большого класса, 386 автобусов среднего класса, 36 автобусов малого класса.

«С учетом имеющейся информации от заводов-производителей, стоимость обновления указанного количества подвижного состава составит 9,581 млрд рублей», — говорится в письме за подписью и. о. генерального директора «Росавтотранса».

Главный вопрос — откуда возьмутся эти деньги. Как следует из ответа Минтранса, обновление частично возможно за счёт средств Фонда национального благосостояния. Такая возможность предусмотрена федеральным проектом «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в России в 2023–2024 годах по этому проекту планируется поставить около 2 654 единиц транспортных средств. Из Фонда национального благосостояния планируется потратить 44 млрд рублей для снижения ставки по лизингу, а ещё 11 млрд — из внебюджетных источников. Сейчас инвестиционный проект разработан АО «Государственная транспортная лизинговая компания», которая является потенциальным инвестором. Проект находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

«После завершения работы по структурированию Проекта, Ярославская область сможет принять участие в отборе субъектов Российской Федерации для реализации мероприятия по обновлению подвижного состава общественного транспорта с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в ответе Минтранса Ярославскому обкому КПРФ.

Судя по ответу Минтранса, речь идёт в первую очередь о снижении процентной ставки по лизингу. Основную же стоимость автобусов придётся оплатить перевозчикам, которые будут работать на маршрутах по брутто-контрактам. Следовательно, эти затраты лягут на региональный бюджет, который будет выплачивать перевозчикам деньги за работу на маршрутах.

Где возьмёт деньги бюджет, накануне спрашивали депутаты областной думы на бюджетных слушаниях. Но конкретного ответа пока не получили.

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