Магадан, , 10:37 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудил с представителями общественных организаций и волонтёрами сбор помощи для российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

Российские военные Никита Третьяков © ИА REGNUM

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«Оперативно будет подготовлен список вещей, которые могут потребоваться призванным по частичной мобилизации. На этот список смогут ориентироваться колымчане, которые желают поддержать призывников да и всех российских военных.

В регионе создадим резервный запас определенного набора вещей для мобилизованных. В него войдут рюкзак, спальный мешок, коврик, индивидуальная аптечка, термобелье и другое.

Деньги собираем на одном счете. «Боевое братство» открыло сбор средств. Будем приобретать и что-то специализированное, необходимое военным. Уже есть договоренности и есть запросы от них. Магаданская область может взять шефство над двумя воинскими частями.

Среди колымчан много неравнодушных людей. Объединяя наши усилия, мы можем поддержать тех, кто находится на передовой», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, студентов Красноярского государственного медицинского университета, чьи близкие родственники были мобилизованы в армию, освободят от оплаты за обучение на год.