Рязань, 12 октября 2022, 10:38 — REGNUM Комната матери и ребёнка появилась в Центральном парке культуры и отдыха Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Специальный бокс оснащён пеленальным столиком, проточным водонагревателем, сантехнической зоной. Комната расположена у входа в парк со стороны Центрального спортивного комплекса, оборудована пандусом с перилами для заезда с коляской.
Проект реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив