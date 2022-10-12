Рязань, , 10:38 — REGNUM Комната матери и ребёнка появилась в Центральном парке культуры и отдыха Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Молодая мама с коляской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специальный бокс оснащён пеленальным столиком, проточным водонагревателем, сантехнической зоной. Комната расположена у входа в парк со стороны Центрального спортивного комплекса, оборудована пандусом с перилами для заезда с коляской.

«Комната матери и ребёнка позволит решить важную проблему доступности парка для посетителей с маленькими детьми и в целом повысить комфорт этого общественного пространства», — считает глава города Елена Сорокина.

Проект реализован в рамках областной программы поддержки местных инициатив