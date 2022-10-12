Кабул, , 10:37 — REGNUM В соперничестве с пятью другими странами Афганистан не смог получить членство в Совете ООН по правам человека.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На состоявшихся 11 октября выборах были избраны 14 членов этого органа голосованием членов Генассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Читайте также: Афганистан может стать членом Совета ООН по правам человека

Представитель Афганистана в этой организации ранее назвал членство в совете важным для оказания давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан боролся за одно из четырёх мест в Совете от Азиатско-Тихоокеанского региона. По результатам голосования эти места удалось получить Бангладеш, Мальдивским островам, Вьетнаму и Киргизии. Южная Корея получила 123 голоса, а Афганистан — 12.

Насир Фаик, представитель Афганистана в ООН, признал в разговоре с Afghanistan International, что в отсутствие легитимного правительства в Кабуле конкуренция за членство в этом совете трудна. Но он подчеркнул, что участие в конкурсе имеет «символическое значение» и более всего демонстрирует «приверженность Афганистана правам человека».

Также в заявлении дипломатических миссий Афганистана, в состав которых входят послы предыдущего правительства, говорилось, что получение места в Совете по правам человека стало бы важной возможностью высказать мнения, требования, опасения и отразить повседневную боль и страдания афганского народа.