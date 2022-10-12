Кабул, 12 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В соперничестве с пятью другими странами Афганистан не смог получить членство в Совете ООН по правам человека.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

На состоявшихся 11 октября выборах были избраны 14 членов этого органа голосованием членов Генассамблеи ООН. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Представитель Афганистана в этой организации ранее назвал членство в совете важным для оказания давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан боролся за одно из четырёх мест в Совете от Азиатско-Тихоокеанского региона. По результатам голосования эти места удалось получить Бангладеш, Мальдивским островам, Вьетнаму и Киргизии. Южная Корея получила 123 голоса, а Афганистан — 12.

Насир Фаик, представитель Афганистана в ООН, признал в разговоре с Afghanistan International, что в отсутствие легитимного правительства в Кабуле конкуренция за членство в этом совете трудна. Но он подчеркнул, что участие в конкурсе имеет «символическое значение» и более всего демонстрирует «приверженность Афганистана правам человека».

Также в заявлении дипломатических миссий Афганистана, в состав которых входят послы предыдущего правительства, говорилось, что получение места в Совете по правам человека стало бы важной возможностью высказать мнения, требования, опасения и отразить повседневную боль и страдания афганского народа.