Москва, , 10:37 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2022 года фиксируются признаки начинающейся рецессии в США и Европе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Максим Решетников Kremlin.ru

«Начну с тенденций в мировой экономике, где текущая ситуация продолжает оставаться неустойчивой, двигаясь в сторону рецессии и стагфляции. Уже сейчас по итогам первого полугодия 2022 года признаки начинающейся рецессии зафиксированы в США и Еврозоне», — сказал министр.

По его словам, Китай переживает значительное охлаждение, которое связано со снижением стоимости активов и инвестиционной активности населения и бизнеса.

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