Москва, 12 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2022 года фиксируются признаки начинающейся рецессии в США и Европе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Начну с тенденций в мировой экономике, где текущая ситуация продолжает оставаться неустойчивой, двигаясь в сторону рецессии и стагфляции. Уже сейчас по итогам первого полугодия 2022 года признаки начинающейся рецессии зафиксированы в США и Еврозоне», — сказал министр.

По его словам, Китай переживает значительное охлаждение, которое связано со снижением стоимости активов и инвестиционной активности населения и бизнеса.