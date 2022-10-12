Париж, , 10:37 — REGNUM Правительство Франции объявляет, что оно вводит приказ участникам забастовки о возобновлении работы на нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobil в Гравеншон-Порт-Жером, сообщает Le Figaro.

Франция. Елисейский дворец Thomas Faivre-Duboz

Рабочие НПЗ проголосовали за возобновление забастовки.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что может обратиться к префектам правительства с просьбой о кадровых приказах участникам забастовки о возобновлении работы на НПЗ, пока только для разблокирования месторождений Esso-ExxonMobil.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после присоединения нефтеперерабатывающего завода Donges к общественному движению забастовка продолжается на четырех объектах группы TotalEnergies во Франции.

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