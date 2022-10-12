Чойский район, Алтай, , 10:36 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай организована проверка по факту смертельного ДТП в селе Сугул. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 11 октября.

Смертельное ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

Около 17:45 по местному времени произошло столкновение автомобилей Lexus RX350 и Honda Fit. В результате на месте скончались 23-летняя водитель и 55-летняя пассажирка «Хонды».

Предварительно установлено, что 32-летний водитель «Лексуса» в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По факту ДТП проводится проверка в порядке ст. 144,145 УПК РФ. Причины и обстоятельства происшествия выясняются», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 сентября 20-летнюю девушку признали виновной в гибели 4-летнего ребёнка в результате ДТП в Шебалинском районе Республики Алтай. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении.

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