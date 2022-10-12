Тайбэй, 12 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Тайваньские военные намерены приобрести несколько новых фрегатов отечественной постройки в условиях возросшей военной активности Китая, сообщил 12 октября министр обороны Цю Гочжэн, передает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Давление со стороны Китая «позволяет военным Тайваня двигаться быстрее» в плане замены устаревших военных кораблей американского производства, сказал Цю в докладе перед парламентом. Новые фрегаты поступят на вооружение в 2025 году, добавил он.

Президент Тайваня Цай Инвэнь ранее заявляла о том, что стране необходимы новые крупные вооружения, такие как военные корабли и истребители, чтобы противостоять возросшей военно-морской и воздушной активности Китая в районах близ Тайваня.

В Тайбэе считают, что если не противостоять этой активности, Пекин может постепенно получить фактический контроль над водами и воздушным пространством вокруг Тайваня, что подорвет обороноспособность острова.

По данным министерства обороны, китайский военно-морской флот в настоящее время осуществляет постоянное ротационное развертывание военных кораблей к северу, северо-востоку и юго-западу от Тайваня, сказал Цю в своем докладе.

«[Наш] флот вынужден ежедневно отправлять сопоставимые силы для наблюдения… и это создает тяжелую нагрузку на некоторые старые корабли», — отметил он.

Шесть из 26 основных боевых кораблей Тайваня — фрегаты, построенные в США в 1970-х годах и переданные Тайваню 20 лет назад. Корабли класса Chi Yang известны как фрегаты класса Knox в США, где они были сняты с вооружения еще в 1994 году.