Никосия, , 10:37 — REGNUM США могут закупить российские системы ПВО, поставленные Москвой на Кипр, соответствующие шаги уже предпринимаются американской администрацией, сообщает 11 октября The New York Times.

Самоходный зенитно-ракетный комплекс БУК-М1. Экспонат Музея ВВС ВС Украины в г. Винница George Chernilevsky

Утром 10 октября по всей территории бывшей УССР прозвучали взрывы. Несколько ударов было зафиксировано в Киеве. На фоне ракетных ударов по территории бывшей УССР Владимира Зеленского вывезли из Киева и отправили на запад. После массированного удара ВКС РФ по территории, контролируемой киевским режимом, США пообещали больше зенитно-ракетных комплексов, а Германия заявила, что отправит аналогичные средства защиты «в ближайшие несколько дней». В свою очередь, глава НАТО заявил, что поддержка борьбы Киева против России будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

«Но при всех заверениях остается проблема. Киеву также нужно больше вооружений российского образца, которым обучены пользоваться ВСУ, а имеющиеся мировые запасы этого оружия истощаются», — указывает обозреватель издания Лара Джейкс , по словам которой США и их союзники обыскали весь мир, столкнувшись с рядом проблем.

Джейкс подчеркнула, что ряд успехов добиться Вашингтону удалось. В частности, оружие советского образца, в том числе боеприпасы и оружие, совместимое с автоматом АК-47, Киеву отправляет Финляндия. Бронежилеты, каски, медицинское оборудование и другие средства защиты поставляет Южная Корея.

Другие страны, такие как Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Руанда, Мексика, Колумбия и Перу, в которые с визитом недавно ездил госсекретарь США Энтони Блинкен, которые продемонстрировали поддержку режим в Киеве, но все еще не поставляют ему летальную помощь. А еще Кипр, который до нынешнего октября находился под оружейным эмбарго США и который располагает по меньшей мере десятью установками «Тор» и Бук», которые могут быть поставлены ВСУ для уничтожения российских самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Тем не менее власти греческого Кипра ясно дали понять, что поставить это оружие Киеву они могут только взамен на более современные образцы, что может вызвать недовольство Турции и разжечь гонку вооружений в до сих пор неразрешенном конфликте. Тем не менее, 1 октября администрация Байдена официально сняла эмбарго, разрешив Кипру покупать американское оружие. По словам американских чиновников, этот шаг готовился несколько лет и в целом был направлен на то, чтобы вывести Кипр из-под влияния России. Тем не менее один американский чиновник, говоря на условиях анонимности, отметил, что Кипр теперь является «потенциальным вариантом» в качестве поставщика для киевского режима.

Как заявил официальный представитель правительства греческого Кипра Мариос Пелеканос, Кипр «был бы готов рассмотреть» передачу части своего оружия и боеприпасов киевскому режиму, если бы они были «заменены другой военной техникой равной мощности и возможностей». Он указал на многочисленные встречи с американскими официальными лицами, которые состоялись в последние месяцы и в ходе которых стороны «также обсуждали эту возможность».