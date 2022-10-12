Пенза, 12 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Пензенской области на заключение социальных контрактов до конца 2022 года должны быть отработаны дополнительно выделенные почти 33 млн рублей. Такая задача поставлена перед региональным министерством труда, социальной защиты и демографии губернатором Олегом Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

По словам главы социального ведомства Алексея Качана, государственная поддержка в рамках соцконтракта в областном бюджете предусматривает 365,8 млн рублей, из них 92% — федеральные средства. По сравнению с 2021 годом расходы Пензенской области увеличены на 32%.

«Из резервного фонда правительства Российской Федерации в текущем году дополнительно выделено 30,1 млн рублей. Из регионального бюджета в рамках софинансирования мы добавляем еще 2,6 млн рублей. Итого получается почти 33 млн рублей — на заключение соцконтрактов сверх плана. Средства должны быть отработаны до конца этого года», — поручил Мельниченко.

В министерстве уточнили, что за счет дополнительного финансирования предполагается заключить еще не менее 106 новых социальных контрактов, из них не менее 77 направят на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, остальные — на развитие личного подсобного хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, размер выплат по социальным контрактам увеличен в Пензенской области. Соответствующий законопроект 7 сентября поддержали депутаты Законодательного собрания региона.

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