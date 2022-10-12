Кунашак, Челябинская область, 12 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Челябинской области отменён карантин по птичьему гриппу. Об этом 12 октября сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Птичий грипп

Карантин действовал с 30 августа Кунашакском муниципальном районе. Причиной стал выявленный очаг птичьего гриппа. Его обнаружили в селе Халитово.

К настоящему времени очаг полностью ликвидирован. И это позволило отменить карантин.