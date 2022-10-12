Москва, 12 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Минздраве РФ идёт работа по изменениям в закон, которые касаются вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Запорожскую и Луганскую области. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

«Мы готовим изменения в закон по данным территориям плюс подзаконный акт и несколько приказов», — сказал Мурашко.

По его словам, часть из них касаются врачебных специальностей, «поскольку есть отличия в наименованиях специальностей»: «Ещё — особенности регулирования в плане лицензионных требований».