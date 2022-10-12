Иркутск, 12 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Приангарье более сотни работодателей организовали временные рабочие места, сообщает 12 октября телеграм-канал правительства Иркутской области. Трудоустроены были работники, находящиеся под риском увольнения.

ИА REGNUM В труде

За это работодатели получат компенсацию на выплату зарплаты таким работникам. Всего в регионе было создано 1414 временных рабочих мест.

«Стабильная ситуация на рынке труда позволила нам сработать на перспективу. Мы реализовали ряд мероприятий с точки зрения поддержки рынка. Прежде всего — это временные работы, которые организуются работодателем для своих же работников, находящихся под риском увольнения, что позволяет сохранить занятость на период адаптации предприятий к новым производственным и логистическим условиям и поддерживает доходы работников, привлекая их к той работе, которая не соотносится с его основным видом деятельности, — отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Напомним, губернатор Игорь Кобзев на прошлой неделе поставил задачу правительству региона держать на особом контроле вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда.

В ходе совещания по вопросам труда и занятости глава Приангарья подчеркнул, что региональному правительству и управлениям федеральных надзорных ведомств необходимо оперативно реагировать на изменение рынка для сохранения рабочих мест и поддержки занятости жителей. Принимаемые меры, подчеркнул он, прежде всего должны быть направлены на защиту трудовых прав мобилизованных и обеспечение кадровой потребности работодателей.

Читайте также: Приангарье проследит за соблюдением трудовых прав мобилизованных